Sequestrati oltre 75 mila capi contraffatti a Roma | tre denunce

Bologna - Sequestrati oltre due quintali di marijuana : La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre due quintali di marijuana. Arrestato un cittadino albanese 30enne. L'uomo, a bordo di una vettura, non si è fermato all'alt intimato dai finanzieri al casello di Bologna-Fiera, dandosi alla fuga. Dopo qualche chilometro il mezzo è stato fermato: all'interno scoperta la droga che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1 milione e 200 mila euro. (Lapresse) Redazione ?

Brindisi - fallisce una nota casa editrice : Sequestrati oltre 93 mila libri : La Guardia di Finanza di Fasano, comune del Brindisino, ha effettuato qualche giorno fa il sequestro di ben 93.143 opere letterarie, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in prossimità del fallimento, una nota casa editrice pugliese, la Schena Editore, aveva ceduto, vendendole, le proprie opere ad un'altra società che avrebbe operato nello stesso settore di quest'ultima, ovvero ...

Ex funzionario di banca evadeva il fisco. Sequestrati oltre 6 milioni : Stefano Damiano L'ex funzionario di banca aveva beni tra Roma, Andorra e Svizzera oltre 6 milioni di euro. È questa la cifra sequestrata dalla Guardia di Finanza di Livorno ad un ex funzionario di banca, un 65enne originario di Bolzano, che era riuscito ad evadere il fisco dapprima accumulando capitali all'esteri per poi nasconderli al fisco. L'uomo ha tentato di regolarizzare i suoi guadagni usufruendo dei benefici e dell'anonimato ...

Padova : Gdf arresta due spacciatori albanesi - Sequestrati oltre 2 - 6 kg di eroina : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – Militari del Comando Provinciale di Padova della Guardia di Finanza, nell’ambito di un servizio di osservazione e pedinamento finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti posto in essere nella provincia patavina, hanno arrestato in flagranza di reato, a Selvazzano Dentro, 2 spacciatori di nazionalità albanese, e sequestrato 2,6 kg di eroina, 207 grammi di cocaina e 520 ...