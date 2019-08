Governo | per Pd e M5S intesa in bilico | scoglio Di Maio vicepremier e voto su Rousseau

La trattativa per il Governo rischia di saltare su Di Maio vicepremier : rischia di saltare definitivamente la trattativa tra Pd e M5s per la formazione del governo. La nuova richiesta di Luigi Di Maio di tenere per sè la vice presidenza del Consiglio è arrivata come un fulmine a ciel ormai rasserenato, dopo che la strada verso l'intesa sembrava essersi messa in discesa. Il sospetto dello stato maggiore dem è che Di Maio stia prendendo tempo per tenere ancora aperto il forno con la ...

Scontro su Di Maio vicepremier. La trattativa per il Governo rischia di saltare : rischia di saltare definitivamente la trattativa tra Pd e M5s per la formazione del governo. La nuova richiesta di Luigi Di Maio di tenere per sè la vice presidenza del Consiglio è arrivata come un fulmine a ciel ormai rasserenato, dopo che la strada verso l'intesa sembrava essersi messa in discesa. Il sospetto dello stato maggiore dem è che Di Maio stia prendendo tempo per tenere ancora aperto il forno con la ...

Governo - intesa Pd-M5S in bilico per lo scoglio vicepremier. Di Maio annuncia voto su Rousseau : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Di Maio : “Alla fine del percorso il progetto di Governo sarà votato sulla piattaforma Rousseau. Gli iscritti avranno l’ultima parola” : Gli iscritti del Movimento 5 stelle, “alla fine del percorso” ed “entro la prossima settimana”, si esprimeranno sulla piattaforma Rousseau per dare il via libera o meno al progetto del governo giallorosso. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Luigi Di Maio e pubblicato alla fine del sesto giorno di trattative tra Pd e M5s sul Blog delle stelle. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella“, si ...

Per Giorgetti il Governo M5s-Pd è "contro il popolo italiano" : "Credo che fanno il loro bel governo, non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando al BerghemFest non fa sconti al governo giallorosso che sta prendendo corpo. Un esecutivo che il sottosegretario dimissionario vede "come una forma di investimento per la Lega. Questo governo è la morte del M5s e del Pd in una botta sola". ...

Fumata grigia per il Governo giallorosso : Dal vertice annullato al clima positivo. Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno vissuto una nuova giornata sulle montagne russe alla ricerca della quadra in quella trattativa che dovrebbe portare ad un governo giallo-rosso. Il summit di Montecitorio, con i capigruppo e i vice dei due schieramenti riuniti allo stesso tavolo ha fatto registrare una 'Fumata grigia' che sembra preannunciare il varo del prossimo esecutivo. Una accelerazione ...

Matteo Salvini - il complotto dell'Ue : l'aiutino sul deficit per aiutare il Governo Pd-M5s : Ora che si profila il governo dei buoni, benedetto dal Colle e dall'Europa, tutto è perdonato. Neppure il tanto discusso aumento dell'Iva sembra far preoccupare: "Ci sono margini di manovra - ha spiegato al Corriere della Sera, Giovanni Tria il ministro uscente dell'Economia -. Anche a leggi vigenti

Il Governo si sblocca e il Pd chiede a Conte una mano per commissariare il M5s : Roma. Il tweet della verità – con la benedizione di Donald Trump a un Giuseppe Conte che, chiuso nel suo ufficio, dissimula perfino impassibilità coi suoi collaboratori – arriva a sancire l’inutilità dei residui sospetti sugli esiti della crisi nel mentre che un piano più su, a Palazzo Chigi, quell’

Governo M5S-Pd a rischio : perché l’accordo rischia di saltare : Governo M5S-Pd a rischio: perché l’accordo rischia di saltare Governo M5S-Pd: l’intesa tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oggi 27 agosto, rispetto a 24 ore fa sembra certamente più vicina. In attesa del secondo giro di consultazioni che si concluderà mercoledì 28 agosto, si lavora su entrambi i fronti per chiudere un accordo che va però ancora affinato sia dal punto di vista programmatico e sia rispetto ai nomi che ...

Governo M5S-Pd : per Gnocchi ipotesi Prodi Presidente della Repubblica nel 2022 : Sono ore frenetiche nell'ambiente politico italiano. C'è attesa di conoscere come finirà tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, ormai da giorni, provano a superare le loro differenze di posizione per andare a formare una nuova maggioranza. L'obiettivo successivo, una volta trovata l'intesa, sarà formare un Governo. Quando ancora non ci sono certezze su quello che sarà il futuro, non si sa eventualmente quanto vorrà e potrà andare ...

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Conte sblocca la trattativa ma Zingaretti chiede garanzie : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Governo - Mattarella pronto a incarico pieno o Governo di garanzia per il voto : Un incarico pieno o un incarico per un governo di garanzia che porti ordinatamente l'Italia a nuove elezioni. Questa è la via stretta sulla quale il Quirinale si sta muovendo in una...

Pd e M5S trattano per il Governo. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem dopo il vertice con i grillini: lavoro positivo, proseguiremo

Crisi di Governo - le dirette del 28 agosto 2019 : continua la MaratonaMentana - Giorgino no-stop per il gran finale : Fase decisiva (ancora) per la Crisi di Governo che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 vede un nuovo doppio giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito come sempre in diretta tv.prosegui la letturaCrisi di Governo, le dirette del 28 agosto 2019: continua la MaratonaMentana, Giorgino no-stop per il gran finale pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 19:30.