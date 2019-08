È morta la madre di Giorgio Mastrota | lutto per il conduttore | “Riposa in pace come hai

Gravissimo lutto per Giorgio Mastrota : è morta la madre. Il cordoglio sui social : Grave lutto per Giorgio Mastrota. È morta la sua adorata madre. A dare il triste annuncio di questo lutto è stato proprio Mastrota su Instagram. Il noto conduttore di televendite, ex marito di Natalia Estrada, con un passato da tronista a Uomini e Donne, ha postato sui social l’immagine di un riquadro bianco. Poi la didascalia dolcissima: “Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”. La donna è venuta a mancare proprio in queste ore ma al ...

Disabile 13enne lasciata in auto per cinque ore : morta | Arrestati madre e compagno : E' avvenuto lunedì a Colleton County, in Carolina del Sud. Sono stati i video delle telecamere di sorveglianza e i risultati dell'autopsia a confermare le cause e le responsabilità della morte.

Ivana Spagna : “Quando è morta mia madre ho tentato il suicidio” : Ivana Spagna è stata ospite di Pierluigi Diaco a Io e te e, nel corso dell’intervista, è tornata a parlare del periodo più difficile della sua vita, quando aveva pensato di suicidarsi. “Quando è morta mia madre ho tentato il suicidio“, ha detto la cantante spiegando che questo pensiero nasceva dal fatto che non aver avuto tempo e modo per metabolizzare il grande lutto. Era il 20 luglio del ’97 quando sua madre moriva: ...

Scozia. Madre di due figli trovata morta con la gola tagliata : comunità sotto choc : Tracy Walker, 40 anni, è stata trovata morta a Lerwick, nelle Isole Shetland. L'assistente sociale, Madre di due figli, è stata vittima di un "orribile" aggressione a colpi di coltello, secondo quanto trapelato. Suo fratello Dell Smith, 43 anni, l'ha descritta come "il miglior essere umano che si potesse mai incontrare"

Cina : bambina di 8 anni morta schiacciata da piscina gonfiabile. Le urla strazianti della madre : I fatti in un resort a Huangshan, una popolare città turistica nella provincia di Anhui. A ucciderla, il cedimento di parte della struttura probabilmente per sovraffollamento. Nello straziante video, realizzato da uno dei testimoni presenti sulla scena, si può vedere la madre che tenta disperatamente di salvare la figlia, mentre chiede aiuto.Continua a leggere

“Ora sei in cielo”. Grave lutto per il noto volto di Canale 5 : morta la madre dell’astrologa Ada Alberti : Grave lutto per il noto volto di Canale 5. Ada Alberti, la famosa astrologa della tv amatissima dal pubblico di Canale grazie alla sua presenza a Mattino 5, ha perso la madre. È stata proprio Ada Alberti a comunicarlo tramite i social. “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre – ha scritto Ada Alberti su Facebook postando una foto che ritrae la sua mano mentre stringe quella della ...

Grave lutto per l’astrologa televisiva Ada Alberti - è morta la madre : “Libera dopo anni di dolore” : lutto per l'astrologa televisiva, nota per i programmi Mattino 5 e Pomeriggio 5, ma attiva da anni sul piccolo schermo. Moglie dell'attore Franco Oppini dal 2003, sui social ha detto addio alla madre. La donna era molto malata da diversi anni: "Ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre".Continua a leggere

Neonata morta dissanguata - indagata la madre : Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Una 29enne coreana è indagata dalla Procura di Roma con l'accusa di infanticidio. Il fatto risale al 3 maggio scorso, quando in un B&B vicino la stazione Termini, viene trovata una Neonata morta dissanguata in una vasca da bagno con accanto la madre. A occuparsi del caso

Alessandro Bonan : morta la madre - incidente e messaggio del conduttore : Alessandro Bonan: morta la madre, incidente e messaggio del conduttore Giorni tristi per Alessandro Bonan, storico volto di Sky (conduce la trasmissione Sky Calciomercato, ma lo scorso anno ha sostituito anche Ilaria D’Amico alla conduzione di Sky Calcio Show) e di Tele+, nella cui scuderia è entrato nell’ormai lontano 1996. Il giornalista ha infatti perso la madre, Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni. morta la madre di Alessandro Bonan: ...

Grave lutto per il giornalista Alessandro Bonan - è morta la madre : travolta da un suv? : Grave lutto nelle ultime ore il il giornalista Sky Alessandro Bonan, è morta la madre e la tragedia è avvenuta a Forte dei Marmi, Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni è stata coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica, secondo quanto riporta ‘La Nazione’ la donna stava attraversando la strada quando, al passaggio di un suv, ha perso l’equlibrio ed è caduta, non è ancora chiaro se l’auto l’abbia ...

Ferrara - ritrovati due corpi : figlio forse stroncato da malore - madre morta di stenti : madre e figlio vivevano soli in quella casa. Nessuno li vedeva più da giorni. Così quando dall’appartamento al terzo piano di un condominio in via Barlaam, a Ferrara, si è sprigionato un forte odore, i vicini hanno incominciato a pensare al peggio. Quindi, nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, sono giunte sul posto le forze dell’ordine: in particolare i vigili del fuoco con un’autoscala hanno raggiunto il terrazzo dell’abitazione. Aperta una ...

Salerno - bimba di 8 mesi morta per lesioni gravi : arrestata anche la madre : È stata arrestata dagli agenti della squadra mobile di Salerno e portata nel carcere della stessa città, la madre della bambina di 8 mesi morta per lesioni nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in provincia di Salerno. La donna, così come il padre della bambina, Giuseppe Passariello, già in carcere dal 23 giugno, è accusata di omicidio volontario aggravato. La bambina era morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno ed era stata portata ...

Donna trovata morta in casa : la madre di 95 anni la vegliava da 4-5 giorni : Una Donna di 65 anni di Creazzo, in provincia di Vicenza, è stata trovata morta in casa con accanto l'anziana mamma. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa.Continua a leggere