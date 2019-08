L' ex della Toffa | Sono stato io a raccogliere l' ultimo desiderio di Nadia

Nadia Toffa - morta la nonna Maria : non ha retto al dolore per la perdita della nipote : Non ha retto al dolore per la morte della nipote Nadia Toffa e pochi giorni dopo Maria Cocchi, nonna della conduttrice, è volata in cielo. I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia, solo quattro giorni dopo quelli della giornalista de Le Iene. La famiglia, già distrutta dalla perdita di Nadia a soli 40 anni, ha mantenuto lo stretto riserbo sulla notizia per vivere questo momento difficile lontano ...

È morta la nonna di Nadia Toffa - non ha retto al dolore per la scomparsa della nipote : Si chiamava Maria Cocchi, era considerata la donna più anziana del paese di Cerveno, in provincia di Brescia, ed era soprattutto la nonna di Nadia Toffa. Non avrebbe retto al dolore per la scomparsa della nipote. La redazione di Fanpage.it ha contattato gli uffici della chiesa parrocchiale dove si sono svolti i funerali, che ha confermato la notizia.

Nadia Toffa - Ilary Blasi sotto accusa a causa della sua scelta : Ilary Blasi è stata travolta dalle polemiche a pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa. I follower di Instagram infatti non le hanno perdonato la scelta di non partecipare al funerale della conduttrice delle Iene. La moglie di Totti infatti ha condotto per diversi anni il programma e conosceva molto bene Nadia. Nel giorno della sua morte Ilary le ha dedicato un post dolcissimo, raccontando in poche righe un legame molto forte. “Tanti ...

“Me lo ripeteva sempre”. Nadia Toffa - il ricordo della nipotina Alice spacca il cuore : Nadia Toffa, non si spegne il dolore. Nel giorno dopo i funerali risuonano ancora le parole dei tanti che hanno partecipato alla funzione che ha accompagnato Nadia Toffa nell’ultimo viaggio. E toccano ancora di più le parole della nipote Alice, a cui Nadia Toffa era molto legata.-- ”Non voglio ricordare la ‘Iena’ che tutti conosciamo – ha detto in chiesa – o la guerriera ma la mia cara zia, che aveva fiducia in me, che mi rincorava e che ...

Funerali Nadia Toffa - parroco della Terra dei fuochi : 'Sei stata autentica e coraggiosa' : "Sei stata autentica e coraggiosa e la gente l'ha capito": durante il rito funebre che si è svolto oggi nel Duomo di Brescia gremito di persone arrivate da ogni parte d'Italia, padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, luogo simbolo della lotta nella 'Terra dei fuochi', si è rivolto direttamente a lei. Come se, attraverso la bara bianca, Nadia Toffa, colpita da un tumore e morta martedì scorso all'età di 40 anni, avesse potuto ascoltarlo. ...

Nadia Toffa morta - l’ombra della conduttrice che balla felice al tramonto : il video inedito per l’ultimo addio de Le Iene : La sagoma di Nadia Toffa che, in controluce, balla felice e spensierata in riva al mare. Sullo sfondo, un tramonto bellissimo, dai colori caldi e avvolgenti. Poi semplicemente: “Ciao Nadia”. È davvero emozionante il video inedito pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene per dare l’ultimo addio alla conduttrice scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. La squadra della trasmissione di ...

Nadia Toffa - lo strazio di mamma Margherita davanti alla bara della figlia : Si sono conclusi i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, in un’atmosfera surreale, la bara bianca ha lasciato il Duomo. Colpisce il dolore dei presenti. Strazia il cuore quello di mamma Margherita che, prima di entrare in chiesa, si è lasciata andare a un pianto disperato. Vestita di nero, stretta tra le spalle, la mamma di Nadia Toffa aveva il viso segnato dal dolore e gli occhi di chi non ha più lacrime da versare. Accanto a lei sono posi ...

Nadia Toffa morta - il ricordo della nipote ai funerali : “Avrei voluto godere di più del tuo amore - mi dicevi sempre di sorridere alla vita” – FOTO : Il grande applauso delle migliaia di persone presenti ha accompagnato l’ingresso in chiesa della bara bianca con il feretro di Nadia Toffa. In moltissimi infatti, si sono radunati nella piazza della cattedrale di Brescia per dare l’ultimo saluto alla conduttrice de Le Iene scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. A celebrare i funerali è don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, comune della ...

Nadia Toffa - il giorno del funerale. Cosa succede all’arrivo della bara : Ai funerali di Nadia Toffa la chiesa è gremita di gente. Alle 10.30 di venerdì 16 agosto 2019 le campane del Duomo di Brescia hanno suonato a lutto: è tempo di dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa la giornalista e conduttrice de Le Iene che è morta il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. Quando è arrivata la bara, l’applauso è stato lungo e sentito. Un applauso che racchiude tutto l’amore e la stima che ...