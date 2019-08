Troppo obeso | non c' è la barella | 33enne muore prima di arrivare in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Un"grande",pesante per essere trasportato in ambulanza senza laadatta, è morto in provincia di Latinadiina bordo dell'auto dei familiari. Pesavae l'ambulanza non poteva portarlo in. Così è morto Francesco Domenici 33 anni di Formia, in provincia di Latina. Sarebbe potuta bastare unaadatta alla sua mole, 180 chili per quasi due metri di altezza, ma quellanon c'era.Come riportato su Il Messaggero, la Procura della Repubblica di Cassino, competente per il territorio a sud della provincia di Latina, ha aperto un'indagine sulla sua morte per capire cosa non ha funzionato la sera di mercoledì quando Francesco si è sentito male e all'arrivo dell'ambulanza non è stato possibile trasportarlo in. I parenti pretendono chiarezza sulla vicenda. Sono stati loro alla fine a ...

