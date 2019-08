Quer pasticciaccio brutto di Palazzo Madama

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il dibattito di ieri al Senato che ha sancito la fine anticipata del governo Conte si è sviluppato secondo la sceneggiatura di un giallo. Non uno di quei gialli ad orologeria in cui il colpevole è sconosciuto fino all’ultima pagina ed è quello che nessuno si aspettava, ma una trama più noir o forse grottesca, in cui attorno a un “morto” ruotano diversi personaggi ognuno con qualche scheletro nell’armadio. Questi personaggi si accusano a vicenda, ciascuno cerca di cancellare le tracce che potrebbero incolparlo e di mostrare la sua faccia più innocente, quando invece le cicatrici sul volto e il passato equivoco sono descritti proprio lì, nelle prime pagine del libro. Alla fine si scoprirà che uno soltanto è stato l’esecutore materiale del delitto, ma nessuno potrà dirsi pienamente innocente, ...

