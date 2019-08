“Il papà di Mimmo Lucano è molto malato” | appello a Mattarella per far tornare l’ex

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il Comitato Unidici Giugno si è rivolto direttamente al presidente della Repubblica Sergioper chiedere che venga sospesa per Domenicola misura cautelare del divieto di dimora a Riace. Il padre dell'ex sindaco èmalato, e per questo gli attivisti ritengono che "tutti e due abbiano diritto di salutarsi con serenità".

