Palermo | il 26 agosto esordio al Barbera contro le vecchie glorie rosanero | alcuni dei

Palermo - Antonio annega mentre fa il bagno di Ferragosto : Si chiamava Antonio Badalamenti è annegato nella notte mentre faceva il bagno ad Aspra insieme a un parente. Residente a Chicago sera rientrato in Sicilia per trascorrere il Ferragosto. La tragedia è avvenuta ad Aspra, vicino Bagheria. Un uomo di 54 anni, residente negli Stati Uniti, è morto annegato nelle acque antistanti il lungomare, dopo essersi buttato a mare durante la notte di Ferragosto. Il suo corpo dopo lunghe ricerche è stato ...

Ferragosto : misure di sicurezza speciali della Questura di Palermo : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – La Polizia di Stato, in occasione delle vacanze ferragostane, ha ulteriormente potenziato il dispositivo di sicurezza, prevenzione e controllo del territorio, schierando consistenti aliquote di unità operative e garantendo, ognuna con le sue articolazioni – Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Digos, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Divisione Anticrimine, ...

Ferragosto : misure di sicurezza speciali della Questura di Palermo (2) : (AdnKronos) – Grande attenzione viene inoltre rivolta ai furti in appartamento (soprattutto nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno), alle truffe in danno degli anziani e all’assistenza alle fasce deboli. Il dispositivo di sicurezza, fortemente voluto dalla Questura di Palermo, ha l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi legati ad un notevole afflusso di turisti (soprattutto sul litorale, in mare e nelle vie ...

Ferragosto : misure di sicurezza speciali della Questura di Palermo (3) : (AdnKronos) – Per garantire la sicurezza in mare la Polizia di Stato metterà in campo, come di consueto, la Squadra Nautica, che si avvale del Nucleo sommozzatori e del Team degli ‘Acqua Scooter”, particolari natanti che, grazie alla loro duttilità di impiego, hanno, negli anni, consentito di trarre in salvo numerose persone in difficoltà nella provincia di Palermo. Da quest’anno, inoltre, nel mese di agosto, la ...

A Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200mila visitatori : Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione ...

Aeroporti : a Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio ...

