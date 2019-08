Lecce | entusiasmo alle stelle | abbonamenti record! Assegnati anche i numeri di maglia

Inter - grande entusiasmo : si va verso i 50 mila spettatori per l’esordio con il Lecce : C’è grande entusiasmo in casa Inter, dopo la scelta in panchina e un mercato importante testimoniato dall’arrivo di Lukaku, e non è finita. I tifosi rispondono presente: per l’esordio in campionato contro il Lecce si va infatti verso i 50 mila spettatori. Come informa la società, sono già in vendita anche i biglietti per Inter-Udinese, seconda gara di campionato al Meazza dopo la trasferta della squadra di Conte a ...

Lecce - entusiasmo alle stelle : è già record di abbonamenti [DETTAGLI] : Grande entusiasmo nella città di Lecce. I tifosi hanno fatto sentire il loro supporto e la loro voglia di iniziare il campionato. Sono 13.590 gli abbonamenti alla stagione calcistica di Serie A del Lecce venduti sino ad oggi. Manca ancora un mese alla chiusura della campagna abbonamenti, ma per la società salentina è già storia. E’ stato infatti polverizzato il record di abbonamenti fissato a quota 13.589 dal Lecce targato stagione ...

