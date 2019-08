Scomparsa Nadia Toffa | Segreteria H2O | Sempre dalla parte dei cittadini abruzzesi

E’ Scomparsa Nadia Toffa - La Conduttrice Guerriera! : Triste epilogo per Nadia Toffa, la celebre Conduttrice de Le Iene ha perso la sua battaglia contro il cancro. Dopo una lunga battaglia contro la terribile malattia Nadia non c’e l’ha fatta e se ne è andata qualche ora fa. Sopravvive però il suo messaggio, carico di speranza, per tutti coloro che versano nelle sue stesse condizioni. Giornata nera nel mondo dello showbiz. Dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello Nadia Toffa ...