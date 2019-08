Honda SH 300i | tutta sua la città

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2019) Era il 1984 e l'SH 50 arrivava in Italia come scooter a ruote alto economico e affidabile. La sua fama è cresciuta negli anni, mentre la sua gamma cresceva definendo una famiglia di mezzi a due ruote specializzati nella mobilità urbana. L'SH 300 è il re delle metropoli, una ottima soluzione per chi si sposta tutti i giorni inma percorre spesso tangenziali e autostrade. La sella è alta 805 mm e ha una forma rastremata verso la parte anteriore che aiuta a poggiare bene i piedi a terra. L'imbottitura ha la giusta consistenza e anche la parte dedicata al passeggero è molto comoda. La pedana, come da tradizione, è completamente piatta e ed è sfruttabile in vari modi. Il parabrezza - così come i deflettori paramani - è di serie e offre una buona protezione dall'aria. La posizione di guida, infine, è eretta e il peso si ferma 169 kg con il pieno di benzina.SH2019Non ...