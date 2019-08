Napoli | arrestato l' uomo bersaglio dell' agguato in cui fu ferita la piccola Noemi

Terrore nel cuore di Napoli : uomo armato barricato a casa dei nonni - arrestato dopo lungo inseguimento tra i vicoli : uomo armato barricato in un palazzo: Terrore a via San Liborio, nel cuore di Napoli. Mario Garnieri, 21 anni, già agli arresti domiciliari, s'è barricato nella casa dei nonni...

Tuffo a mare con scooter a Napoli - Salvini : «Balotelli l'avrei arrestato» : «Io Balotelli l'avrei proprio arrestato!». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l'ha intervistato a «Quarta...

Napoli - legami con la camorra : giudice arrestato : Un giudice del Tribunale di Napoli è stato arrestato questa mattina insieme ad altre quattro persone nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione coordinata dalla Procura di Roma.A finire in manette è stato il 60enne Alberto Capuano, gip presso il tribunale di Napoli nella sezione distaccata di Ischia. Con lui, nell'inchiesta, sono finiti il consigliere di Bagnoli Antonio Di Dio, l'avvocato Elio Bonaiuto, il libero professionista Valentino ...

Palermo : nascondeva 21 kg di droga nel trolley - arrestato al suo arrivo da Napoli : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gruppo di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona, appena sbarcata dalla nave di linea proveniente da Napoli, che aveva nascosto circa 21 chili di hashish all’interno di un trolley. Si tratta di un incensurato palermitano, classe 19

Napoli - si toglie la vita il docente arrestato per abusi su due allieve : Molto probabilmente non ha retto alle pressioni degli ultimi giorni. Così l’insegnante di 53 anni, accusato di aver consumato rapporti con due studentesse, che all’epoca dei fatti avevano solo 15 anni, ha compiuto un gesto estremo: nel primo pomeriggio di sabato è sceso nella cantina della sua abitazione a Quarto, paese nell’hinterland napoletano, in cui era agli arresti domiciliari da mercoledì scorso, e si è tolto la vita. Il docente, sposato ...

«Chat hot con due allieve» - arrestato un prof del liceo Vico a Napoli : Un professore, da anni in servizio in un noto liceo cittadino, il Gian Battista Vico di Napoli, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il sospetto di rapporti...

