È iniziata una manifestazione non autorizzata all’aeroporto di Hong Kong

Mina/ La Tigre di Cremona : una carriera iniziata per scherzo... - Techetechetè - : Mina , Techetechetè Superstar: l'artista torna protagonista sulla Rai, tra le più richieste la Tigre di Cremona fa ancora ballare tutta l'Italia e non solo.

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...