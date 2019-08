Lotta ai tumori | AIFA approva la rimborsabilità della prima terapia CAR-T

Lotta ai tumori : la Sicilia si prepara ad introdurre le terapie innovative CAR-T nel SSR : La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in uso, quali la ...