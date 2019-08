De Laurentiis | Ho offerto una cifra per Pépé | ma la Premier è più ricca e attrattiva

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) De: “Valutiamo altri profili oltre Lozano e Icardi.? Hounablu, ma l’Arsenal fattura cinque volte il Napoli” Il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato delle voci sul mercato da Marsiglia a Sky: “Al di là di Lozano, James e Icardi ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando. Hounablu, al cubo, perma non ci siamo riusciti. Vedete cari napoletani, il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte, di Sarri, quest’anno siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per seminare e tornare grandi. L’Arsenal fattura cinque volte il Napoli e probabilmente si sarà permesso di offrire un pochino in più dellache ho avanzato io” Sempre sul mercato e sulle difficoltà che il Napoli incontra a convincere alcuni calciatori il presidente ha spiegato: Quando ci si ...

napolista : #DeLaurentiis: Ho offerto una cifra per #Pépé, ma la Premier è più ricca e attrattiva Il presidente del #Napoli ha… - Notiziedi_it : De Laurentiis a Sky: “Per Pepe ho offerto cifre blu. Ci sono in ballo altri nomi” - edimarla_muniz : RT @TuttoMercatoWeb: De Laurentiis: 'Pepé sfumato? Pazienza. Avevo offerto una cifra al cubo' -