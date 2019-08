AMADEUS CONDUTTORE A SANREMO 2020 Vino rosso e brindisi con la moglie Giovanna

Sanremo 2020 - adesso è ufficiale : il conduttore è AMADEUS . E ospiti big : “Sarà un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’Azienda”. Con queste parole l’emittente di stato ha annunciato in via ufficiale , questa sera, la direzione artistica del prossimo festival della canzone italiana. Che come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane sarà affidata niente di meno che ad Amadeus. Sciolte ...

