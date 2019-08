«Niente gay | affitto solo a coppie eterosessuali» | su Airbnb a Foggia l' annuncio che

Non può partecipare al funerale del padre moribondo : “Sei gay. Niente messa se ci sei tu” : La denuncia di Jesse Goodman, a cui è stato impedito dal pastore di una chiesa battista locale di partecipare al funerale del padre perché gay: "Stanno punendo mio padre per la mia vita da omosessuale. Il pastore che detto a chiare lettere che se io in qualche modo avessi preso parte alla cerimonia, lui si sarebbe rifiutato di celebrarla".