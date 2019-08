La Lombardia mette in rete il fotovoltaico di casa creando una centrale “virtuale”

Fonte : wired

(Di venerdì 2 agosto 2019) Installazione di impianti fotovoltaici (Getty Images) L’unione fa la forza, recita l’adagio popolare. E questo vale anche per il mercato dell’energia elettrica. Prendete gli oltre 755mila piccoli impianti fotovoltaici installati in Italia (dati dicembre 2018 del Gestore servizi energetici, Gse). Se fossero aggregati, rappresenterebbero unadi tutto rispetto, per coprire i fabbisogni della. Ed è quello che sperimenteranno dal 2020 inEnel, 75,6 miliardi di euro di ricavi nel 2018, ed Evolvere, gruppo di Milano specializzato in generazione distribuita, con 32 milioni di giro d’affari. Le due aziende sono state scelte per coinvolgere anche gli impianti fotovoltaici di piccolissima taglia – quelli, per intenderci, sui tetti di case e villette – in un progetto pilota diintelligente, in cui anche i produttori extra-small contribuiscono al fabbisogno ...

comunedisomma : ?? DIPLOMATI IN PISTA A tutti gli studenti diplomati nel 2019: @RegLombardia mette in palio 300 biglietti per partec… - comunedibovisio : La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore Martina Cambiaghi, mette a disposizione dei neo diplomati 300 bigl… - GruppoDelBarba : Anticipazione sul #bando “New #Fashion & Design”: La Regione #Lombardia mette a disposizione 1 milione di euro per… -