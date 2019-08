Capcom potrebbe essere alla ricerca di giocatori tester per un nuovo titolo di Resident

(Di venerdì 2 agosto 2019)Division 1, il team dietro la serieEvil e Devil May Cry, ha inviato un'email di reclutamento aEvil Ambassadors. Secondo l'e-mail, l'azienda èdidi gioco per un.Ora ciò che è veramente interessante qui è chevuole incorporare il feedback di tutti gli Ambassadors nello sviluppo. Inoltre, il fatto cheabbia inviato questa e-mail esclusivamente aidiEvilsignificare che questofar parte della famosa serie."A tutti iEvil Ambassadors,Leggi altro...

Dalla Rete Google News

Eurogamer.it

New World: Into the Depths è un nuovo marchio registrato da Capcom potrebbe avere a che fare col futuro di Monster Hunter.