Il Napoli si allena a Castelvolturno | il report della seduta

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dopo il ritiro di Dimaro Folgarida e la bella partita in amichevole contro il Liverpool campione d’Europa ilha ripreso glimenti al Centro Tecnico di. La squadra si è radunata nel pomeriggio ed ha svolto una prima fase di prevenzione. Primo giorno dimento per Fabian Ruiz che, come da programma, ha raggiunto il gruppo dopo il successo ai campionati Europei Under 21. La rosa inizialmente si è divisa su due metà campo svolgendo in maniera alternata esercitazioni tecniche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto risolta dalle reti di Mertens, Tutino, Younes, Insigne e proprio Fabian Ruiz. Karnezis e Malcuit si sonoti seguen do le rispettive tabelle personalizzate. Domani doppiaper gli azzurri. Leggi anche : Calciopoli, la Juventus non si dà pace: nuovo ricorso presso la Corte d’Appello ...

