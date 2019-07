Sopralluogo per trovare tracce biologiche

Raggi : domani Sopralluogo per togliere bancarelle davanti Umberto I : Roma – “Addio bancarelle dai marciapiedi davanti al Policlinico Umberto I. domani con la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello faremo un sopralluogo per vedere la strada finalmente liberata e visitare i nuovi stalli in via Giovanni Maria Lancisi”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: domani sopralluogo per togliere bancarelle davanti Umberto I proviene da RomaDailyNews.

Rosolini-Modica - Sopralluogo per verificare lo stato dei lavori : lavori sulla Rosolini-Modica, fatto il punto della situazione alla presenza dell'assessore regionale Falcone. “Bene così" ha detto Sanzaro (Cisl)

Tartaruga sulla spiaggia di Meta : probabilmente stava facendo un Sopralluogo per nidificare : Un evento insolito, più che raro. Ieri notte una Tartaruga Carretta caretta è apparsa su un lido di Meta di Sorrento in penisola sorrentina. Una spiaggia di solito affollatissima in estate. La Caretta è poi rientrata in acqua. Molto probabilmente ha effettuato un sopralluogo per nidificare e sarebbe un caso davvero eccezionale. Da stamattina gli esperti dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e della stazione zoologia A.Dhorn, con il ...