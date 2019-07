Carabiniere ucciso | San Francisco Chronicle | “Elder già arrestato e condannato a 16 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Un colpo alla testa a un coetaneo cui ha provocato “ferite potenzialmente letali“. Finnegan Lee Elder, il 19enne che ha confessato l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha un grave precedente per aggressione, per il quale è stato giudicato dal tribunale dei minori della California. I fatti, riportati in un articolo del Sana firma del giornalista locale Evan Sernoffsky, sono risalenti a 3fa, quando Elder aveva 16. Il ragazzo, riporta il quotidiano californiano, frequentava la Tamalpais High School di Mill Valley, dove si è diplomato nel 2018 ed era membro di una squadra di football presso il Sacred Heart Cathedral Preparatory in San. “Durante una partita il 29 ottobre 2016 ha dato un pugno a un altro giocatore, come riportano fonti informali agli investigatori”, si legge nell’articolo. E non è ...

