Ambiente | la plastica minaccia anche gli uccelli marini

Ambiente - l’idea di un libraio salernitano : un libro in cambio di una bottiglia di plastica : Una bottiglia di plastica in cambio di un libro: l’iniziativa di Michele Gentili, libraio di Polla, un piccolo centro in provincia di Salerno, ha suscitato molto interesse tra i suoi concittadini, puntando i riflettori su un problema, come quello dell’inquinamento ambientale, di stringente attualità. Per promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, soprattutto tra i più giovani, Michele ha ideato il progetto “Non rifiutiamoci un libro ...

Spiagge - Greenpeace e LegAmbiente lanciano la nuova campagna anti-plastica : Sono di plastica oltre l’80% dei rifiuti che si trovano lungo le Spiagge italiane, e per questo Greenpeace e Legambiente hanno lanciato oggi due campagne parallele per combattere l’inquinamento, in particolare dai materiali “usa e getta”. Greenpeace ha riattivato da oggi il suo “Plastic Radar”, cioè un numero Whatsapp per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle Spiagge, sui fondali e anche lungo fiumi e laghi. Mentre Legambiente con ...

Ambiente - progetto #plasticfreegc : “Proteggiamo il mare dalla plastica - proteggiamo la nostra vita” : Sensibilizzare i cittadini a una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali, promuovere e stimolare comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto e alla conservazione dell’habitat marino, attraverso iniziative di educazione ambientale: questi in sintesi gli obiettivi del progetto #plasticfreegc – promosso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera su mandato del Ministero ...

Ambiente : 58 litri d’acqua a carico di ogni italiano per produrre plastica : “Sta nascendo una nuova consapevolezza sui danni ambientali, causati da un eccessivo uso della plastica, il cui abbandono nei corsi d’acqua crea problemi anche ai Consorzi di bonifica, obbligati a spese aggiuntive per evitare che immani quantitativi di bottiglie intasino gli impianti idraulici. E’ ora anche di sapere che ogni italiano ha in carico un consumo idrico quotidiano di circa 58 litri per la produzione di plastica“: a dirlo ...

Ambiente - sulla plastica occorrono nuove strategie : Il pianeta blu si sta trasformando, e non in meglio. Accanto a fenomeni macroscopici – come la Great Pacific Garbage Patch, il gigantesco ammasso galleggiante di rifiuti gettati in...

Ambiente - Pcup : raccolti 450mila euro per l’eco-bicchiere che sostituisce la plastica usa e getta : Obiettivo massimo raggiunto: Pcup, la startup che ha ideato il bicchiere in silicone con chip incorporato come alternativa alla plastica usa e getta, ha raccolto 450 mila euro nei due mesi di campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Crowdfundme, che si è conclusa pochi giorni fa. Sono 238 gli investitori che hanno portato il loro contributo – il chip minimo era fissato a 250 euro – diventando soci complessivamente del 3,6% dell’azienda, ...

Ambiente : il Canada vieta gli oggetti di plastica monouso entro il 2021 : Il Canada dichiara guerra agli oggetti di plastica monouso: entro il 2021 – ha annunciato il premier Justin Trudeau – saranno vietate cannucce per le bibite, cotton fioc, asticelle per agitare i cocktail, persino i bastoncini che sorreggono i palloncini gonfiabili. Il modello, spiegano le autorità canadesi, è quello della lista stilata dall’Ue nel marzo scorso, col bando anche di prodotti fatti con plastiche biodegradabili come ...

Ambiente : stop alla plastica monouso - “a rischio 4mila posti lavoro” : L’Unione Europea ha messo al bando dal 2021 gli oggetti in plastica monouso, dalle posate alle cannucce usa e getta, ma la “riconversione non si fa da mattina a sera” e in Italia solo per la parte monouso “ci sono 4mila addetti, e quindi 4mila posti di lavoro. E’ una cosa che ci preoccupa, ci preoccupa molto“. Il plastic free e la direttiva approvata dal Parlamento europeo irrompono all’assemblea della ...

Sport & Ambiente : la maglia pre-gara della Juventus della prossima stagione è realizzata con plastica recuperata dagli oceani [FOTO] : La Juventus ha lanciato la nuova maglia pre-gara per la prossima stagione, realizzata con la plastica raccolta dagli oceani del mondo. La maglia, che sarà indossata dai calciatori durante il riscaldamento, sarà nera e rosa con effetto camouflage ed è stata realizzata in collaborazione con l’organizzazione ambientalista Parley for the Oceans. “Insieme possiamo guidare il cambiamento. Per la maglia pre-gara della Juventus, Adidas ha unito le ...