Odiare Ti Costa | la campagna che rende il web un posto migliore

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’odio ha i giorni contati. Almeno online. Arriva in Italia la primache offre assistenza legale a chi è vittima di violenza sul web. Commenti diffamatori, cyberbullismo, hate speech, calunnie, minacce. Come quelle che subisce quotidianamente Cathy La Torre, avvocato bolognese e attivista lgbtq, fondatrice insieme alla filosofa Maura Gancitano (associazione Tlon), diTi. «Sono vittima ogni giorno di odio in rete», ci spiega La Torre. «E da 14 mesi assillata da uno stalker che mi minaccia di morte nei modi più impensabili. Non ho mai ottenuto alcuna “giustizia” per tutto questo odio che mi riversano addosso, ma nessuno pensa mai alle conseguenze. Sono stata sotto protezione per mesi, da quattro anni la mia salute ha avuto un crollo incredibile tanto da aver abbandonato la politica nelle istituzioni». Così è nataTi, «dall’esasperazione di ...

