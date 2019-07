Il grande caldo di prende una pausa | temporali e crollo delle temperature in arrivo

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ilsubirà un brusco stop nell'imminente weekend, proprio in concomitanza con il primoesodo degli italiani per le vacanze. Un ciclone di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sull'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che già venerdì 26 ci saranno le prime avvisaglie di un cambiamento, con un calo della pressione a partire da ovest epiù frequenti al nord, localmente anche in pianura. Sabato il tempo sarà in graduale peggioramento dalle Alpi e le Prealpi verso la Pianura Padana, quindi la Liguria e infine la Toscana. Precipitazioni via via più diffuse sotto forma dicon grandine e locali rinforzi del vento interesseranno entro sera e notte tutto il nord e la Toscana. I fenomeni più intensi si avranno tra la serata e la nottata su domenica, quando il ciclone raggiungerà il nord ...

