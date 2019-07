Lino Banfi | ' Mi hanno proposto una fiction con Albano'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019)è stato intervistato dal quotidiano Libero, con cui ha avuto modo di porre l'accento sui prossimi progetti lavorativi. L'attore pugliese ha spiegato di essere fortunato in quanto non fa la vita del pensionato e si dedica a diversi impegni, tra cui spicca l'Orecchietteria, ristorante pugliese nel quartiere Prati a Roma. L'attore si è detto contento per quest'idea, che gli sta regalando molte soddisfazioni, e ha confermato un suo possibile ritorno nel mondo delladopo anni di assenza, seguiti a quelli di successo con Un medico in famiglia. Le anticipazioni in merito a questainedita conL'attore ha confermato che dovrebbe far ritorno in una serie inedita, frutto di un progetto con il conterraneoCarrisi.non ha nascosto la sua felicità per l'opportunità di lavorare in unacon il cantante., riguardo quest'idea, ha ...

