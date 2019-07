Mahmood fidanzato con il produttore di Soldi? La smentita

Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Con una storia Instagram, poco fa, ha smentito - anche se non in maniera esplicita - l'indiscrezione del settimanale Chi, in merito ad un rapporto non solo professionale con ilDardust. La storia è stata condivisa anche da quest'ultimo.con ildicon ildi? La24 luglio 2019 12:18.

VelvetMagIta : #Mahmood effusioni hot con il fidanzato Dario a Mykons: tutte le [FOTO] #VelvetMag - zazoomnews : Mahmood fidanzato con il produttore di Soldi? - #Mahmood #fidanzato #produttore #Soldi? - Noovyis : (Mahmood e la vacanza d’amore a Mykonos insieme al fidanzato Dario Fantini) Playhitmusic - -