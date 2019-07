Spagna | Sanchez non ha sostegno Congresso per formare governo al primo turno Ora servono

C'è vita a sinistra (in Spagna). Sanchez a un passo dall'accordo di Governo con Iglesias : Erano sul punto di rompere, di litigare, di portare gli spagnoli alle urne per la quarta volta in quattro anni. Invece, due giorni dopo che Sanchez era arrivato ad accusare Podemos di “non difendere la democrazia”, è stata una mossa del suo leader del partito di sinistra, Pablo Iglesias, a calmare le acque.Le trattative tra Sanchez e IglesiasL’accordo sarà finalmente portato a casa? Nel Psoe soffiano venti ...

Spagna senza Governo : ritorno a Elezioni?/ Salta accordo Podemos-Sanchez : gli scenari : Spagna ritorna alle Elezioni Politiche, le quarte in 4 anni,? Rottura Sanchez-Podemos, il Governo non si forma: tutti gli scenari

Spagna diffida Open Arms/ Sanchez minaccia Ong : misure più pesanti del dl Salvini : Open Arms diffidata dalla Spagna, misure superiori a quelle previste dal dl sicurezza di Salvini: si parla di multe fino a 900 mila euro.

Spagna : il Re affida a Sanchez incarico : 22.58 Re Filippo VI di Spagna ha affidato al premier Pedro Sanchez l'incarico di formare un nuovo governo, dopo le elezioni del 26 aprile scorso che hanno consegnato al capo del governo socialista la maggioranza. Non avendo ottenuto abbastanza voti Sanchez, per governare, ha bisogno di formare una coalizione. "Proverò a formare il governo con le forze del cambiamento, spero che tutti siano all'altezza delle responsabilità", ha affermato il ...

Spagna netta vittoria Psoe rafforza Sanchez : A un mese dal successo alle elezioni legislative del 28 aprile, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez esce vincitore anche alle europee: ottiene il 32,83% dei consensi e 20 seggi nel nuovo Europarlamento, sei in piu' rispetto a quello uscente. Una vittoria resa ancora piu' eclatante dai 10 punti di vantaggio sui conservatori del Partito Popolare (PP), per ora al 20,2% e 12 europarlamentari, quattro in meno, ...

Europee Spagna - i socialisti di Sanchez asfaltano i Popolari : Psoe al 32%. L’estrema destra di Vox si ferma al 6% : Si è imposto sugli altri sfidanti sfruttando la scia del voto di aprile, asfaltando il Partido Popular e confermandosi faro di riferimento della sinistra europea. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si impone nelle amministrative e stravince per il rinnovo del parlamento di Strasburgo: oltre dieci punti di vantaggio sui Popolari, ormai in piena crisi. I socialisti incassano il 32,8%, che varranno 20 seggi all’Eurocamera. Ben 12 punti indietro i ...

In Spagna netta vittoria del Psoe di Pedro Sanchez : A un mese dal successo alle elezioni legislative del 28 aprile, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez esce vincitore anche alle europee: ottiene il 28,9% dei consensi e 18 seggi nel nuovo Europarlamento, quattro in più rispetto a quello uscente. Una vittoria resa ancora più eclatante dai 10 punti di vantaggio sui conservatori del Partito Popolare (PP), per ora al 17,9% e soli 10 europarlamentari, ...

Francia - Le Pen batte Macron : "Sciogliere il Parlamento"Germania : giù Merkel - boom Verdi. Spagna : ok Sanchez : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it

Le Pen sorpassa Macron. In Spagna Sanchez primo : La lista del Rassemblent National di Marine Le Pen è il primo partito in Francia con uno scarto di due punti rispetto a La Republique en Marche di Emmanuel Macron. Mentre in Spagna i socialisti del premier Pedro Sanchez si attestano al 28,4% distaccando di 9 punti il Partito popolare al 17,3%.Secondo i primi Exit Poll della società Ipsos per France 2, RN è al 24,2%, mentre la lista del presidente francese si attesta al 22%. ...