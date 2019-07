Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) Per chi abbia seguito con interesse le avventure di Sampei la notizia non sarà un granché. Epperò il psiluro uscito dalle acque del fiume Brenta non è proprio roba da tutti i giorni. Non sarà un Marlin Blu né la leggendaria carpa d’oro, ma per l’Italia dei rigagnoli e dei torrenti è un quasi un record. A prendere all’amo il psiluro è stato Michele Trevisi, residente a Tombelle di Vigonovo. Un psiluro di notevoli dimensioni: un grosso esemplare pesante circa un. Tanto pesante che per riuscire a portarlo a riva ha dovuto essere aiutato da un compagno di pescata. Il psiluro è stato poi regalato ad alcuni amici che l’hanno cucinato e mangiato in compagnia. La tecnica di cattura usata è principalmente rappresentata dalla classica canna da pesca. È uno sport in forte crescita e sono sempre di più gli appassionati che mirano alla cattura del nuovo mostro ...

Noovyis : (“Ha abboccato”. E dall’acqua esce un ‘mostro’ da un quintale) Playhitmusic - - brius : RT @ilmessaggeroit: «Ha abboccato»: quello che esce fuori dall'acqua è un mostro da un quintale - ilmessaggeroit : «Ha abboccato»: quello che esce fuori dall'acqua è un mostro da un quintale -