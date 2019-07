Alpinismo | Cazzanelli e Steindl in meno 16 ore sul Monte Bianco dalla cresta Peuterey

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Venerdì 19 luglio 2019, in 15 ore e 55 minuti le guide alpine François(IT) e Andreas(CH) hanno completato l’ascensione in cordata alattraverso l’integrale delladi, uno degli itinerari più imponenti delle Alpi e aspirazione di molti alpinisti. Ladiè un insieme di cime situate nella parte meridionale italiana del Massiccio del; il percorso integrale consiste nella scalata dell’Aiguille Noire deper lasud, nella discesa per laNW, nel superamento delle Dames Anglaises, per poi scavalcare l’Aiguille Blanche e seguire lafinale disino al. Dall’attacco dellasud dell’Aiguille Noire sono 3200 m di dislivello con uno sviluppo di 5500 m (G. Buscaini,, CAI TCI). Partiti alle 3.30 del 19 luglio dal Campeggio...

