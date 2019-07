LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | 21 luglio | SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Spadiste

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-10 Allunga il vantaggio l’Ungheria. Ora Berrè e Gemesi. 2-5 Curatoli soffre nel primo assalto. Ora Samele e Szilagyi. 13.15: Comincia la semifinale. In pedana Curatoli e Szatmari 13.01: Appuntamento alle 13.15 con la semifinale della sciabola maschile tra Italia e Ungheria 12.50 Finisce qui. L’Italia viene sconfitta in semifinale dalla Cina per 44-31 e dovrà quindi accontentarsi della finale per il bronzo nella spada femminile. 30-42 Ci prova Fiamingo, ma mancano 15″ e la rimonta è impossibile. 26-39 Ha preso il largo Zhu, finale ormai sfumata. 26-35 Due di fila per la cinese. 26-33 Risponde Fiamingo. 25-33 Punto di Zhu. 25-32 Colpo doppio. 24-31 Altro punto cinese. 24-30 Si interrompe la strascica azzurra. 24-29 E sono tre di fila! 23-29 Ancora Fiamingo! 22-29 Stoccata per Fiamingo. 21-29 Assalto disastroso per Clerici, ...

