Guide Escursionistiche | “Il settore è in crescita | come l’intero comparto del Turismo

Da ieri in tutta Italia al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : tutti gli eventi regione per regione : Da ieri in tutta Italia al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà domani 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 Giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. “Ben 150 escursioni ed eventi in tutta Italia. Dal 24 Maggio al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche quarta edizione. Come nel 2018 ...