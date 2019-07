Codice Rosso è la nuova legge per tutelare le donne

Stalking : pene più severe col Codice Rosso : pene più severe per il reato di Stalking dopo l'approvazione del Codice Rosso, il testo di legge che modifica Codice penale, Codice di procedura penale e altre disposizioni di legge in materia di violenza sulle donne compreso il «revenge porn». La nuova legge, sostenuta dai ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, relatrice Stefania Ascari (M5s), è stata votata in ...

Approvato il Codice Rosso. Vincenzo Spadafora all'Huffpost : "Finalmente una legge per le donne" : Il Codice rosso è legge. L’arrivo al Senato del provvedimento pensato dal Governo per creare una corsia preferenziale nella lotta alla violenza contro le donne era previsto per il 22 luglio, ma i tempi sono stati abbreviati. E l’Aula di Palazzo Madama, dopo il via libera della Commissione Giustizia e della Camera, l’ha Approvato oggi. Come funzionerà. Il disegno di legge, nato dalla collaborazione tra la ministra ...