Kendall Jenner ha svelato il numero esatto di giocatori NBA con cui è stata

Kendall Jenner - bikini e amico misterioso : Sul set siamo abituati a vedere Kendall Jenner svestita e succinta ma quando non si tratta di scatti posati e patinati l’appeal è ben diverso. Le foto dei paparazzi attirano da sempre molto di più ed è per questo che le immagini scattate alla top model in vacanza stanno facendo il giro del mondo.\\ A Mykonos con un gruppo di amici Kendall Jenner se la sta davvero spassando in questi giorni tra gite in barca, passeggiate sulla sabbia e relax ...

Valentina Dallari viene bloccata su Instagram da Kendall Jenner : 'Sono allucinata' : Disavventura social per la bella Valentina Dallari, una delle ex troniste di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori. In queste ore, infatti, la ragazza ha dovuto fare i conti con il blocco social da parte di Kendall Jenner, affermata modella e nota soprattutto per essere la sorellastra di Kim Kardashian. La Dallari ha postato un commento su Instagram che non è piaciuto per niente a Kendall, al punto da essere bloccata 'seduta ...

Valentina Dallari : Sono sconvolta - ho detto a Kendall Jenner che è troppo magra e mi ha bloccato : Valentina Dallari ha pubblicato uno sfogo su Instagram. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' avrebbe avuto un piccolo incidente diplomatico con Kendall Jenner. La modella e sorellastra di Kim Kardashian l'ha bloccata sui social a seguito di un commento: "Ho solo detto che mi dispiace che sia così magra". A scatenare la furia di Kendall Jenner sarebbe stato un commento di Valentina Dallari nel quale l'ex tronista si mostrava preoccupata per la ...

Kendall Jenner non è d’accordo con l’ultimo messaggio d’amore di Justin Bieber per Hailey Baldwin : LOL The post Kendall Jenner non è d’accordo con l’ultimo messaggio d’amore di Justin Bieber per Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

C’è chi pensa che Kendall Jenner e Harry Styles siano tornati insieme per questo dettaglio : C'entra il vlog di Kylie The post C’è chi pensa che Kendall Jenner e Harry Styles siano tornati insieme per questo dettaglio appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner è pronta a lanciare la sua linea cosmetica come la sorella? : Le sorelle Jenner-Kardashian sono tra le influencer e modelle più famose, grazie sicuramente al programma che le ha rese protagoniste, ma ancora di più grazie ai social ed ai loro brand cosmetici, come Kylie Jenner Cosmetics e KKW Beauty. E dopo il recente lancio di Kylie Skin, il brand di prodotti skincare della piccola di famiglia, mancava solo lei, Kendall. Kendall Jenner, infatti, non aveva ancora un suo brand cosmetico, limitandosi solo ad ...

Cannes - da Kendall Jenner a Banderas : le star al gala amFAR : E' uno degli eventi più attesi sulla Croisette, benché non sia direttamente un momento di cinema. Parliamo del prestigioso party benefico di amFAR dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro l'Aids. Un momento super glamour per una buona causa. Tra le tante star che hanno sfoggiato mise super eleganti, Antonio Banderas, Andie MacDowell, Chris Tucker, Patricia Arquette, Victoria Silvstedt e Nadine Labaki.

Kendall Jenner - è finita con Ben Simmons : ‘La storia ha fatto il suo corso’ : La modella, star dei reality show, influencer e parte del clan Kardashian Kendall Jenner si è lasciata definitivamente con il cestista Ben Simmons, guardia della franchigia NBA dei Philadephia 76ers. La notizia segna in qualche modo la fine di un’era dopo che la relazione a intermittenza tra i due aveva monopolizzato l’attenzione del gossip americano, comprensibilmente molto ingolosito dall’idea di poter scrivere di una storia ...