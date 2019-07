Improvviserai | Ale e Franz su Rai 2 con il ‘reboot’ di Buona la Prima

davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ale eNuovo impegno televisivo per Ale eche strizza l’occhio al passato. Il duo milanese, a partire da giovedì 18 luglio inserata su Rai 2, sarà infatti alla guida di, uno spettacolo dal vivo che ricalcherà, nei contenuti e nelle modalità,la, lo show condotto su Italia 1 tra il 2007 e il 2017. Entrambi i programmi sono stati ispirati, infatti, dal format tedesco Schillerstraße. Lo sviluppo di ogni appuntamento è quindi già noto: non disponendo di alcun tipo di copione, Ale ee gli altri attori in scena dovranno dare vita ad una storia di cui conoscono soltanto l’inizio ed aspettare le direttive di un suggeritore che dirà loro cosa fare e cosa dire. Mentre il pubblico saprà in anticipo l’evoluzione della trama, tutti i personaggi coinvolti saranno completamente all’oscuro di quello che sta per accadere e, ...

