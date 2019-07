Cannabis | la radicale Rita Bernardini in caserma dopo un controllo in casa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’ex deputataè stata portata indai carabinieriuninsua, durante il quale hanno trovato delle piante diche lei coltivava a scopo terapeutico. A comunicarlo è il suo avvocato, Giuseppe Rossodivita, che ha precisato che la stessa esponente“coltiva a scopo terapeutico, come ha più volte affermato senza farne mistero”. L’ex parlamentare membro del Consiglio generale del Partitoè da anni disobbediente civile e si batte per la legalizzazione dellaa scopo medico. Un’ora prima la stessaaveva pubblicato su Facebook un post in cui racconta della telefonata dei carabinieri che l’hanno contatta per chiederle se era ine al quale ha allegato alcune foto delle piantine diche coltivava nella sua abitazione: “Forse è la volta buona. ...

