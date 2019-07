Bruxelles | Salvini durissimo contro i Cinquestelle | ' Hanno votato con Merkel e Macron'

Salvini : “Serve un ministro a Bruxelles - ho proposto il nome” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Chiedete ai 5stelle, c’è l’urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5Stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno”. Ha detto così Matteo Salvini, lasciando la Camera, rispondendo a una domanda su eventuali rimpasti di governo. Il nome del ministro? “Lo sa il presidente del Consiglio” risponde ...

Sea Watch - Salvini-Ue possibile scontro : per Bruxelles redistribuzione dopo sbarco : Matteo Salvini, sin dall'inizio della sua campagna elettorale per le politiche del 2018, lo aveva annunciato che, con il suo eventuale avvento al governo, l'Italia avrebbe provato a fare la voce grossa sui migranti. E da quando è diventato Ministro dell'Interno in tanti si sono accorti di quanto sia diventata dura per le Ong la prospettiva di sbarcare in Italia, indipendentemente dall'efficacia della misura ai fini del contrasto all'immigrazione ...

Sea Watch 3 si spinge davanti al porto di Lampedusa | Salvini minaccia Bruxelles e chiede l'arresto di capitano ed equipaggio : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo". In corso controlli sulla nave

Bruxelles alle strette - da Conte e Salvini; Germania e Francia potrebbero non avere i voti per il presidente della Commissione : Bruxelles, potrebbero non bastare i voti di Germania e Francia per il presidente della Commissione, Salvini e Conte premono anche la Gran Bretagna potrebbe astenersi al voto Bruxelles Stretto in una morsa, la Commissione da un lato e Salvini dall’altro, Giuseppe Conte si prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-Salvini. La trattativa a Bruxelles … Continue reading Bruxelles alle strette, da Conte e Salvini; ...

Giuseppe Conte non vuole essere scaricato : dopo il fallimento con Bruxelles segue la linea di Salvini : La trattativa con Bruxelles non è andata come sperava Giuseppe Conte e così il premier deve utilizzare strumenti più Salviniani. I partner della zona Euro infatti non hanno alcuna intenzione di fare dietrofront, lo hanno precisato anche ieri venerdì 21 giugno, quando hanno fatto sapere di "non aver

Bruxelles alle strette - da Conte e Salvini; Germania e Francia potrebbero non avere i voti per il presidente della Commissione : Bruxelles, potrebbero non bastare i voti di Germania e Francia per il presidente della Commissione, Salvini e Conte premono anche la Gran Bretagna potrebbe astenersi al voto Bruxelles Stretto in una morsa, la Commissione da un lato e Salvini dall’altro, Giuseppe Conte si prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-Salvini. La trattativa a Bruxelles … Continue reading Bruxelles alle strette, da Conte e Salvini; ...

Conte a Bruxelles affronta l'Ue sul debito : «Flat tax? Sono più avanti di Salvini» : «I numeri sui nostri conti pubblici li abbiamo noi e Sono diversi da quelli di Bruxelles. E sulla flat tax io Sono molto ambizioso, forse il pù ambizioso di tutti. Non mi acContento di...

Deficit - è scontro tra Salvini e Conte : il premier vola a Bruxelles con meno carte : A Conte il blitz riesce a metà. Oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio pensava di arrivare portando in dote un concreto impegno dell'Italia a rispettare gli impegni presi con la...

Salvini cerca l’alleanza con gli Usa e si prepara allo scontro con Bruxelles : “Taglieremo le tasse” : La visita americana farà sicuramente bene alla carriera politica di Matteo Salvini, ma le sue parole contro «l’asse Berlino-Parigi» non serviranno a migliorare i rapporti dell’Italia dentro l’Unione europea. In un momento così delicato, con la mannaia della procedura d’infrazione, la Brexit che vede Donald Trump tra i sostenitori più entusiasti e l...

Salvini negli Usa : “Italia non si accontenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Sea Watch - Bruxelles smentisce Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : La Libia non è un porto sicuro. Nella querelle che vede contrapposti in queste ore il comandante della Sea Watch, con 53 migranti a bordo, e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, interviene anche Bruxelles. Che sembra sposare la scelta della Ong. «Non commentiamo i commenti di un ministro - ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Matash...

Mossa di Salvini - manovra sfidando i veti di Bruxelles : «M'hanno rimasto solo!». Un «giurista» come Giuseppe Conte si è ben guardato dall'esprimersi come Vittorio Gassman nel film l'Audace colpo dei soliti...

"Quota 100 non va - miniBot inutili" Fi molla Salvini e sceglie Bruxelles : Il problema non è l'Europa, ma il governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte. Forza Italia non ha dubbi e di fronte allo spettro della procedura di infrazione da parte dell'Unione europea si schiera contro l'esecutivo. "Prima di tutto è doverosa una premessa: la Commissione fa... Segui su affaritaliani.it

"Con Salvini ci siamo guardati negli occhi - si va avanti" Di Maio ad Affari. Fonti M5S : ok a un leghista a Bruxelles : "Sono molto soddisfatto per l'incontro di ieri con Matteo Salvini. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti reciprocamente che il governo va avanti senza se e senza ma". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier M5S Luigi Di Maio all'indomani... Segui su affaritaliani.it