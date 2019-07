Barletta | una bambina adescata con un gioco online C' è un' indagine della Procura

Punto da una “vedova nera” - rischia la vita. Ma l’invio tempestivo dell’antidoto da Pavia a Barletta lo salva : È stato Punto da una “malmignatta”, un ragno appartenente alla specie della “vedova nera”, mentre stava lavorando in un giardino di campagna. Così un 50enne di Barletta è stato ricoverato in ospedale ieri, 13 luglio: la puntura alla gamba gli ha provocato sudore, convulsioni, dolori articolari, muscolari e all’addome, fino a quando il 50enne è finito in una situazione definita “critica“. Accertati i sintomi, ...

Barletta - grave 50enne punto da una vedova nera. Un antidoto lo salva : Barletta, grave 50enne punto da una vedova nera. Un antidoto lo salva L’uomo è stato colpito mentre stava lavorando in un giardino in campagna. Si è salvato grazie a un siero arrivato da Pavia in una corsa contro il tempo Parole chiave: ragni ...

Terremoto a Barletta di 3.9 - scuole e tribunali evacuati. A Trani chiesa danneggiata : Terremoto di magnitudo 3.9 a 4 km a sud-est di Barletta. scuole e tribunali evacuati, studenti e lavoratori in strada, un pezzo di cornicione crollato da una chiesa pericolante a Trani e tanta paura...