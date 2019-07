Sinisa Mihajlovic | «Ho finito le lacrime | ora sono pronto a combattere»

Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Sui social le commoventi parole della moglie : Sinisa Mihajlovic torna a parlare a distanza di due giorni dall’annuncio della sua malattia. Tifosi, calciatori e società calcistiche hanno fatto sentire la propria vicinanza al tecnico serbo, che con una lettera sulla Gazzetta dello Sport ci tiene a ringraziare per la carica ricevuta. “Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto”. “Accanto a me ho scoperto di avere un ...

La lettera di Sinisa Mihajlovic alla Gazzetta : "Ho finito le lacrime - ora sono pronto a combattere" : Sinisa Mihajlovic torna a parlare a distanza di due giorni dall’annuncio della sua malattia. Tifosi, calciatori e società calcistiche hanno fatto sentire la propria vicinanza al tecnico serbo, che con una lettera sulla Gazzetta dello Sport ci tiene a ringraziare per la carica ricevuta. “Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto”.L’ex ...

Sinisa Mihajlovic - la moglie scrive un post su Instagram : “Con il vostro Amore siamo imbattibili” : Bologna, Mihajlovic in lacrime: “Ho la leucemia, vincerò questa sfida”. Sabatini: “Resta il nostro allenatore” Si sono sposati nel 1995 e da allora non si sono lasciati più. Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno cinque figli, Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Il loro è un matrimonio lontano dal gossip, solido. E proprio ieri, durante la ...

Sinisa Mihajlovic - l’abbraccio dei tifosi al mister del Bologna è da brividi : il saluto dopo la conferenza : dopo la conferenza stampa, in cui ha annunciato di essere malato di leucemia, Sinisa Mihajlovic è stato salutato dal caloroso abbraccio dei propri tifosi. “Ti aspettiamo”, “sei un grande”, “non mollare” sono le parole rivolte all’allenatore del Bologna. La notizia della malattia era stata anticipata dall’amico di vecchia data, Ivan Zazzaroni, in un articolo pubblico sul Corriere dello Sport, di cui ...

Sinisa Mihajlovic e la leucemia - il commovente saluto dei tifosi a Bologna : Nel corso della mattinata, davanti al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, è comparso uno striscione in sostegno di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che ha annunciato di essere malato di leucemia e di doversi sottoporre a chemioterapia. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Zazzaroni pubblica dei messaggi inviati a Mihajlovic e scrive : “Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa che non sentivo da un mese” : Sinisa Mihajlovic, senza nominarlo direttamente, ha parlato di lui come di qualcuno che pur di dare una notizia ha rovinato un’amicizia che durava da 20 anni. E Ivan Zazzaroni, dopo la conferenza stampa nella quale l’allenatore del Bologna ha comunicato al mondo del calcio e non solo di dover combattere contro la leucemia, ha risposto a Sinisa con un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport (del quale è direttore e dal quale ...

La verità di Ivan Zazzaroni negli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic : “Non l’ho tradito” : Ivan Zazzaroni pubblica gli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic per dimostrare di non avere tradito la fiducia dell'allenatore e amico: "Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa, che non sentivo da oltre un mese. L'ho cercato più volte venerdì, anche con un messaggio che pubblico, quando ho saputo con certezza della malattia". Sui social, insulti e attacchi gratuiti al giornalista e direttore.Continua a leggere

Ivan Zazzaroni scrive a Sinisa Mihajlovic : “Ho fatto il giornalista e non l’amico. So di aver fatto la scelta sbagliata” : “Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo”. Così Sinisa Mihajlovic ieri, sabato 14 luglio, quando durante una conferenza stampa ha comunicato lui stesso al mondo del calcio e non solo la malattia che l’ha colpito: la leucemia. Commozione ma anche ...

Sinisa Mihajlovic malato - la notizia di Ivan Zazzaroni : “Amicizia di 20 anni rovinata” - lui : “Scusa” : La malattia di Sinisa Mihajlovic anticipata dal Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni. In conferenza stampa, l'allenatore serbo ha attaccato indirettamente chi "ha rovinato un'amicizia che durava da vent’anni. Lo ha fatto per vendere duecento copie in più". Oggi, Zazzaroni risponde in un lungo editoriale: "Ho fatto il giornalista e non l'amico. Oggi non lo rifarei".Continua a leggere

Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic : “Ho la leucemia”. : Alle 16,30 a Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di avere la leucemia. Era purtroppo nell’aria che il padre di Virginia e Victorija, ex giocatore e allenatore professionista, facesse un annuncio doloroso. Nelle scorse ore... L'articolo Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic: “Ho la leucemia”. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sei un guerriero! L'amore delle figlie di Sinisa Mihajlovic : Le figlie di Sinisa Mihajlovic sono vicine al padre in questo momento difficilissimo. L'allenatore del Bologna ed ex calciatore ha scioccato il mondo dello sport annunciando improvvisamente di essere affetto da una forma di leucemia. Viktorija e Virginia, due dei cinque figli che il commissario tecnico ha avuto dalla moglie Arianna Rapaccioni, sono ben note anche al pubblico televisivo per aver partecipato all'edizione 2019 dell'Isola dei ...

Chi è Arianna Rapaccioni - la moglie di Sinisa Mihajlovic : Arianna Rapaccioni è una famosa showgirl, ma soprattutto la moglie di Sinisa Mihajlovic. Lei aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta l’allora calciatore. I primi sguardi in un ristorante al Gianicolo, nel 1995, poi una storia d’amore travolgente che ha portato alla nascita di ben cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Occhi azzurri e sorriso dolcissimo, Arianna aveva esordito sul piccolo ...

Sinisa Mihajlovic : «Ho la leucemia - ma vincerò» : Il mondo del calcio è sotto shock. Sinisa Mihajlovic ha annunciato di avere una leucemia acuta. La voce trema spesso e le parole escono a fatica. Gli occhi si venano di rosso, le lacrime affiorano, ma in fretta fanno dietro front. L’uomo è forte e coraggioso, è sopravvissuto a due guerre, arrendersi non è una parola a lui conosciuta. Dritto negli occhi In una conferenza toccante e commovente il serbo allenatore del ...

Mihajlovic non trattiene le lacrime - l’insegnamento di Sinisa : “bisogna fare prevenzione - nessuno è indistruttibile” : L’insegnamento di Mihajlovic nel discorso di oggi in conferenza stampa col quale ha annunciato di avere la leucemia Un annuncio shock, quello di Sinisa Mihajlovic, che oggi in conferenza stampa ha svelato di aver scoperto di avere la leucemia. L’allenatore del Bologna non ha trattenuto le lacrime durante il suo commovente discorso. Un annuncio col quale Mihajlovic ha anche mandato un messaggio importantissimo: “forse ...