Savoini | parla l' interprete Irina Osipova | ' Voleva vendere l' olio di oliva in Russia'

Caso Savoini - Luigi Di Maio strappa : “Matteo Salvini vada in Parlamento a riferire” : Il vicepresidente del consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio interviene nel dibattito apertosi dopo le rivelazioni di BuzzFeed e de L’Espresso, chiedendo a Matteo Salvini di accettare la richiesta di riferire in Parlamento e rilanciando la proposta di una commissione d’inchiesta sul finanziamento di tutti i partiti.Continua a leggere

Salvini : "Non vado in Aula a parlare di fantasie". E spunta una mail di Savoini : "Parlo di vita reale. Lascio che le indagini facciano il loro corso, con la massima tranquillità". Così Matteo Salvini, riguardo all'ipotesi di riferire in Parlamento sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. "Io vado in Aula a parlare di cosa succede realmente, non di supposizioni e fantasia. C'è un'indagine? Viva l'indagine! Facciano in fretta", ha poi aggiunto il leader della Lega parlando con i giornalisti a Ferrara. ...

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...

Presunti soldi russi alla Lega - parla Savoini : 'Clima da caccia alle streghe' : Nelle ultime ore si sta parlando molto di una recente inchiesta fatta dalla testata statunitense 'Buzzfeed News'. Andando maggiormente nello specifico, in tale inchiesta si parla di un incontro avvenuto nell'Hotel Metropole di Mosca tra alcune personalità russe e italiane, tra le quali spicca l'ex portavoce dell'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nell'articolo di Buzzfeed è pubblicato il presunto 'audio segreto' di una discussione ...