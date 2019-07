Maltempo | enorme tromba marina davanti alla costa di Bastia | in Corsica VIDEO

Maltempo Abruzzo - grandine enorme - nubifragi e vento hanno distrutto colture - alberi - serre : “Il clima si sta tropicalizzando” : grandine , pioggia torrenziale e forti raffiche di vento hanno sferzato la costa adriatica, in particolare l’ Abruzzo , con effetti devastanti sulla sua agricoltura. La Cia Chieti Pescara (Confederazione italiana agricoltori) sottolinea che i chicchi di grandine caduti, grandi come palline da tennis, hanno distrutto capannoni, serre , alberi da frutto, ortaggi e colture cerealicole, rendendo impossibile la raccolta. La Cia sta monitorando la ...

Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : pesantissima allerta Estofex per la Puglia - grandine enorme - venti distruttivi - tornado e bombe d’acqua : allerta Meteo – Dopo una giornata da incubo con un morto e decine di feriti a causa del maltempo che ha colpito l’Italia da Nord a Sud, anche oggi il nostro Paese sarà bersagliato da fenomeni Meteo estremi ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, un pesantissimo livello di allerta 3 per la Puglia, principalmente per grandine molto grande, venti distruttivi, tornado e nubifragi. Livello 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Albania, ...