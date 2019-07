“Tiziano Ferro si è sposato con Victor | un cinquantenne di Los Angeles”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) “Ieri sera alle 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici, Tizianosi ècon, undi Los Angeles (dove il cantante si è trasferito). Alla cerimonia erano presenti anche i genitori del cantante. Cena blindatissima“. Così il sito Dagospia, con un flash, dà la notizia del matrimonio di Tiziano. Per ora, dal cantante e dal suo entourage nessuna conferma e nessuna smentita. E nell’ultimo periodo, il cantautore non ha mai nascosto di pensare alle nozze. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a dicembre 2016 aveva detto: “Il matrimonio? Lo ritenevo una cosa stupida, oggi invece sarebbe bello”. E stando a quanto riportato da Dagospia, il sogno sarebbe stato coronato. FQ Magazine Sinisa Mihajlovic, la moglie scrive ...

