Temporali in Puglia | danni sulle spiagge del Gargano | grandine nel barese

Maltempo - weekend di fenomeni estremi al Centro/Sud : Temporali in Puglia - impressionante Shelf Cloud sul Gargano [FOTO] : Piove e fa freddo sulle coste dell’Adriatico: il Maltempo è arrivato fin in Puglia, in modo particolare sul Gargano. A Vieste piove e fa freddo: sono caduti 16mm di pioggia e la temperatura è scesa a +22°C. Spettacolari le immagini di un’imponente Shelf Cloud che arriva dal mare Adriatico proprio sul Gargano. Intanto i primi temporali stanno colpendo anche le Murge: sarà un pomeriggio di Maltempo particolarmente violento su tutta la ...

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte maltempo di stasera : arrivano nuovi violenti Temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

Allerta Meteo - Temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Meteo : rischio Temporali violenti in Puglia. Possibile grandine grossa - nubifragi e trombe d'aria : Mattina nuvolosa e molto umida per la Puglia, segno che qualcosa ormai sta per cambiare dopo tanti giorni dominati dall'anticiclone sub-tropicale e caldo davvero eccessivo. Difatti una perturbazione...

Maltempo - “esplodono” violenti Temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo - forti Temporali in atto tra Puglia e Calabria con temperature di +35-38°C [LIVE] : Intensi temporali si stanno abbattendo sul Sud Italia, in particolare su Puglia e Basilicata. Tra la stessa Puglia e la Calabria si registrano anche le temperature più alte per le regioni meridionali. Segnaliamo +38°C a Luzzi, +37°C a Taurisano, Cosenza, Bisignano, Castrovillari, Capraia e Limite, +36°C a Roma, Firenze, Orvieto, Quarrata, Marsciano, Montale, Fontana Liri, Cropalati, Dipignano, Rende, Cerignola, Nardò, +35°C a Foggia, Gallipoli, ...