Infarto oculare per Franz Beckenbauer | il ‘Kaiser’ tedesco è quasi cieco

(Di sabato 13 luglio 2019) Grave problema di salute perBeckenbaur:per ilche rischia di perdere completamente la vistaè stato uno dei calciatori più amati al mondo, apprezzato per il suo grande talento e il suo spirito indomito che gli è valso il soprannome di. Forza di volontà che non lo abbandona nemmeno nelle gravi difficoltà di salute riscontrate nell’ultimo periodo. Lo rivela lo stesso ex calciatoread AS, spiegando di essere rimastocompletamente: “ho da un po’ di tempo alcuni problemi di salute, questo è noto. Di recente sono stato in una clinica specialistica, dato che mi hanno diagnosticato un problema all’occhio destro. Il problema si è poi rivelato circolatorio, un. E adesso da quell’occhio non vedoniente”.L'articoloper: il...

