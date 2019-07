Troll russi contro Mattarella? Per i pm fu un' invenzione della stampa

agi

(Di venerdì 12 luglio 2019) Non ci fu alcuna regia dinegli attacchi via social, con falsi account Twitter, indirizzati nel maggio dello scorso anno al presidenteRepubblica, Sergio, all'indomani del veto alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. È la convinzioneProcura di Roma, che sulla vicenda aveva aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di 'attentato alla libertà del presidenteRepubblica' e di 'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato'. Il coinvolgimento dimanovrati da Mosca, peraltro smentito a suo tempo dall'allora direttore del Dis Alessandro Pansa in un rapporto consegnato al Copasir, sarebbe insomma un'giornalistica perché non suffragata da alcun elemento concreto. Gli accertamenti che il pm Eugenio Albamonte ha affidato alla polizia postale sembrano puntare invece su un'organizzazione italiana ...

ilfoglio_it : I giudici escludono un coinvolgimento degli hacker russi nella campagna social contro Mattarella. È la conferma che… - collefonte : @AlbertoBagnai Segnalo la notizia che i troll russi contro Mattarella erano un'invenzione della stampa secondo la p… - Kyofu69 : @Forchielli Il peggio di una bufala rimane sempre una bufala.... I russi sono come il prezzemolo, vanno bene per sp… -