Napoli | De Laurentiis si occupa del mercato in uscita | Verdi | Rog | Mario Rui verso l' addio

De Laurentiis : «James vuole il Napoli ma costa troppo. Icardi non lo cambio con Insigne» : Il Corriere dello Sport apre con una intervista ad Aurelio De Laurentiis che parla di James e non solo Il presidente del Napoli parla anche di Elmas, Rodrigo e di Icardi. James Del colombiano dice: «James è il giocatore più mediatico dopo Messi e Ronaldo. vuole venire a Napoli però ilReal chiede troppo». Rodrigo e Elmas «Rodrigo ci piace moltissimo preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere». Icardi «Icardi eunuchi talento ...

Napoli - idea di De Laurentiis per tentare Icardi : Wanda Nara nel film natalizio (RUMORS) : L'interessamento da parte del Napoli per l'attaccante argentino Mauro Icardi, sempre più in procinto di lasciare la sua Inter dopo anni di matrimonio, non è di certo una novità. Per arrivare al giocatore, però, questa volta il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a coinvolgere ancor più maggiormente Wanda Nara, la moglie del calciatore, nonché sua procuratrice. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Gazzetta dello ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vorrebbe sia Icardi che James : Il Calciomercato estivo, nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, ha già riservato parecchi acquisti particolarmente importanti. Il Napoli e la Juventus sono sicuramente i club italiani più attivi sul mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver comprato Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, non vuole fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi sul mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Lozano, James Rodriguez e ...

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Calciomercato Napoli - Wanda Nara sulla strada di Icardi : l’idea di De Laurentiis : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole vincere lo scudetto e prepara un Napoli competitivo : Le strategie di mercato del Napoli quest’anno hanno sorpreso un po’ tutti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il fatto che il presidente De Laurentiis abbai deciso di assecondare appieno il suo allenatore ha dimostrato che il Napoli la prossima stagione non ha intenzione di fare ancora lo spettatore. Ancelotti ha terminato il periodo di osservazione e adesso vuole vincere e anche il presidente. Proprio per questo il Napoli ha ...

Gazzetta : Icardi-Napoli - De Laurentiis ha pronto un assegno di 60 milioni per l’Inter : Napoli e Juve è sempre più scontro. Nonostante il campionato non sia ancora iniziato, i due club hanno iniziato a darsi battaglia sul terreno del mercato. In casa azzurra l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport che prospetta una battaglia tra Juve e Napoli per l’argentino. Il Napoli è partito in ritardo nella corsa, una ...

Napoli : De Laurentiis potrebbe lasciar partire Insigne per acquistare Rodriguez e Lozano : Un colombiano e un messicano al posto di uno "scugnizzo" napoletano. Non è uno spot pubblicitario, ma ciò che potrebbe accadere a Napoli in queste "calde" settimane del calciomercato estivo. Com'è ben noto, il club partenopeo ha messo da tempo nel mirino gli attaccanti James Rodriguez (rientrato al Real Madrid dal prestito al Bayern Monaco) e Hirving Lozano, di proprietà del PSV Eindhoven. I due giocatori sarebbero ben graditi al tecnico Carlo ...

CorSport : il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria : La strategia del Napoli sul mercato è totalmente cambiata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. De Laurentiis adesso siede a discutere con i procuratori, come ha fatto in occasione del caffè a casa di Ancelotti con Raiola, Giuntoli, Insigne e lo stesso mister. Ed è proprio il tecnico ad ispirare e in parte a guidare le scelte di acquisto del presidente. La campagna acquisti di De Laurentiis non ha niente a che vedere con le ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

Napoli - De Laurentiis prepara le cessioni : l'obiettivo è racimolare 100 milioni di euro : Un mercato decisamente infuocato quello che il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di mister Carlo Ancelotti si appresta a vivere. Già, perché dopo le prime operazioni praticamente chiuse con l'approdo di Kostas Manolas al San Paolo, il club partenopeo sta continuando con forza a insistere per cercare di chiudere altre importanti trattative che dovrebbero rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico ex Real Madrid. Secondo quanto si ...

Cessioni Napoli - De Laurentiis vuole incassare 100mln : i nomi e le trattative in uscita : Mercato Napoli in uscita L’edizione odierna de il Mattino dedica spazio al calciomercato del Napoli in uscita. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il Toro intende presentare a Giuntoli un’offerta complessiva, Verdi e Mario Rui per una cifra che si aggira sui 30 milioni. Cifra che il Napoli reputa ancora bassa. In attesa dell’ufficialità di Albiol al Villareal, vi sono altre priorità: Ciciretti, ad esempio, non è detto che resti ad ...

James-Napoli - De Laurentiis pronto al sacrificio per portarlo ad Ancelotti : Napoli e James continuando ad inseguirsi, la trattativa con il Real è serrata, ma ancora non si riesce a vedere la via d’uscita. Secondo calciomercato.it De Laurentiis potrebbe vedersi costretto a chiudere con una cessione visto la volontà dei Blancos di incassare subito “Il Napoli e JamesRodriguez sono sempre più vicini. In Spagna ne sono certi: Joaquin Maroto, corrispondente internazionale del quotidiano ‘AS’, ha dato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : altri due o tre colpi in mente : La sessione estiva di Calciomercato è ai nastri di partenza e tutti i club del campionato italiano di Serie A, a maggior ragione le squadre di vertice, sono a lavoro per cercare di costruire la migliore formazione possibile in vista della prossima stagione. Il Napoli ovviamente non è da meno e lavora incessantemente su più fronti per regalare a Carlo Ancelotti pezzi pregiati. Dopo la chiusura per Kostas Manolas dalla Roma infatti, il presidente ...