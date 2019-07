Juventus | Chiesa potrebe chiedere alla Fiorentina il via libera per andare a Torino

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per arrivare ad Icardi e Chiesa : Calciomercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio della nuova stagione con un mercato ancora in totale fermento. Il piano di Paratici potrebbe comprendere una clamorosa rivoluzione offensiva, la quale potrebbe basarsi su 7 cessioni. Certo l’addio a Perin, il quale sembrerebbe esser vicino ad un accordo con il Benfica, affare che potrebbe far incassare ai […] More

Calciomercato Fiorentina - Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus : presto un incontro tra le parti : Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Chiesa blindato - Cuadrado in Cina ? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 17.35: Proseguono le indiscrezioni su un possibile approdo di Cuadrado in Cina. Lo Shanghai Shenhua dopo El Shaarawy è in pressing anche sul colombiano 16.00: Dopo il presidente Commisso, anche l’allenatore Montella esclude la cessione di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juve: “Il presidente è stato chiaro […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: ...

Mercato Juventus - affondo per Chiesa : Paratici prepara 5 cessioni : Mercato Juventus- Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione. La Juventus oggi si radunerà agli ordini di Sarri per iniziare il nuovo percorso. Cresce l’attesa, ma soprattutto la curiosità per il possibile nuovo tema tattico che l’ex Chelsea potrebbe decidere di mettere in campo. Detto questo Paratici sarebbe già pronto per studiare il nuovo piano […] More

Chiesa Juventus : ecco la risposta di Commisso ai bianconeri : Chiesa Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Federico Chiesa. In casa Juventus, uno dei principali obiettivi risponde al nome del figlio d’arte, ma le cose sembrano complicarsi per espressa volontà del nuovo numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso. Il presidente dei viola, interpellato ancora una volta sulla vicenda relativa al calciatore under 21, ha […] More

Valcareggi : 'Chiesa ha rifiutato Chelsea - Bayern e Real per la Juventus' : Il mercato della Juventus potrebbe regalare altre importanti sorprese: le ufficializzazioni dei vari Ramsey, Pellegrini, Rabiot e Buffon potrebbero non essere le uniche, anche se sarà necessario per i bianconeri pensare di cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali ed ulteriori investimenti. Dopo Spinazzola, potrebbe partire Joao Cancelo, che sembrerebbe non rientrare nei piani tecnici di Maurizio Sarri, e che interessa a ...

Juventus - Dybala o Chiesa? Svelata la scelta di Sarri : i dettagli : Juventus – Dopo le visite mediche di Adrien Rabiot e quelle in programma domani per il clamoroso ritorno di Gigi Buffon, la Juventus si concentra sulle altre operazioni. In ballo c’è sempre Matthijs de Ligt, con Paratici che attende il via libera per poter chiudere la trattativa con l’Ajax. E si fa un gran parlare anche di un altro cavallo di ritorno, Paul Pogba, […] More

Calciomercato Juventus : da Trippier a Chiesa - i nomi dei possibili rinforzi : Sono giorni davvero caldi per il Calciomercato in casa Juventus. Nonostante siamo ancora agli inizi del mese di luglio, il club bianconero si è già mosso in anticipo per rinforzare la propria squadra. Già ufficiali gli arrivi a parametro zero di due campioni, i centrocampisti Rabiot e Ramsey, oltre a quello di Luca Pellegrini, terzino sinistro di belle speranze (che probabilmente andrà in prestito). Ma altre mosse paiono attendere il club ...

Calciomercato Juventus Chiesa : ecco le richieste della Fiorentina : Calciomercato Juventus: Enrico Chiesa è e resta l’obiettivo numero uno per dare brio all’attacco, ma la Fiorentina non molla la presa sul proprio giocatore, rendendo particolarmente ardua a Paratici l’impresa di portare a Torino il giocatore della nazionale. Secondo il sito Calciomercato.it non sarà facile per la Juve strappare Federico Chiesa alla società viola: probabilmente […] More

Calciomercato Juventus - sogno Chiesa : potrebbe arrivare - ma intanto può partire Higuain : La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli, infatti, sta cercando di costruire una squadra ancora più forte dello scorso anno che possa competere per la Champions League. Dopo aver vinto ben otto Scudetti di fila, infatti, la Vecchia Signora vuole provare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Per questo, la società bianconera ha ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ L'operazione Chiesa è ancora possibile - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare De Ligt - Rabiot e Chiesa : La Juventus è pronta ad investire sul mercato, con l'intento di regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. I rinforzi dovrebbero riguardare tutti i settori, difesa, centrocampo e settore avanzato: proprio per la difesa sarebbe vicinissimo l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, la Juventus sembrerebbe infatti in vantaggio su Barcellona (che spenderà la maggior parte del budget di mercato per ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Chiesa-Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Maurizio Sarri, nuovo tecnico del club bianconero, ha già fatto alcune richieste per rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra queste ci sarebbe anche Federico Chiesa. Il fortissimo esterno della Fiorentina è seguito da tempo anche dall'Inter, ma la Juventus sarebbe in netto vantaggio. Il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è un osso duro, ma la Juventus ...