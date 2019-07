Tuffo in mare col motorino | multe per diecimila euro a Balotelli e all' amico imprenditore

Tuffo a mare con scooter a Napoli - Salvini : «Balotelli l'avrei arrestato» : «Io Balotelli l'avrei proprio arrestato!». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l'ha intervistato a «Quarta...

Napoli - Tuffo in mare col motorino - Balotelli e l'amico denunciati : istigazione a delinquere e gioco d'azzardo : Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo...

Mario Balotelli rischia grosso per il Tuffo in mare col motorino : indaga la polizia di Napoli : L'ultima (probabile) fesseria di Mario Balotelli rischia di costargli molto più cara dei 2mila euro di scommessa. Si parla del fatto che l'ex attaccante del Marsiglia avrebbe chiesto a un uomo di Napoli di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino. Questo lo ha fatto e ha incassato i 2mila euro di s

Balotelli fa una scommessa con un tifoso : Tuffo in mare con lo scooter [VIDEO] : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta in precedenza con Mario Balotelli. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto una scommessa particolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video che gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in ...

“Vamos” - il Tuffo dallo scivolo gonfiabile è.. acrobatico : Cristiano Ronaldo se la spassa al mare [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si diverte al mare: il tuffo dell’attaccante portoghese nel giorno della presentazione del nuovo allenatore della Juventus Dopo la vittoria in Nations League col suo Portogallo ed il bellissimo ‘Triplete’ conquistato, Cristiano Ronaldo si sta godendo un po’ di meritato relax in compagnia della famiglia al mare. L’attaccante della Juventus è partito con la sua Georgina e Cristiano jr per una ...