Problemi inaspettati per Samsung Galaxy S9 e Note 9 con Night Mode | soluzioni temporanee

Inaspettati Problemi di ghost touch per il OnePlus 7 Pro - ecco come si manifestano (video) : I problemi di ghost touch per i OnePlus 7 Pro giungono come un fulmine a ciel sereno in questa prima fase di vendite della nuova ammiraglia. L'anomalia riguarderebbe il cosiddetto tocco fantasma, ossia quegli episodi in cui un utente pur non toccando affatto il display del telefono visualizza a schermo operazioni e comandi mai impartiti. Il fenomeno non è certo raro anche su altri device e potrebbe pure indicare qualche malfunzionamento di tipo ...