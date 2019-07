Morto l’attore Rip Torn | celebre per il suo ruolo in “Men in Black”

È Morto l’attore Rip Torn - aveva 88 anni : Martedì è morto a 88 anni l’attore Rip Torn, uno dei protagonisti del cinema degli anni Cinquanta, candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film La foresta silenziosa nel 1984 e conosciuto più di recente anche

È Morto l’attore Cameron Boyce - aveva 20 anni : l’attore e ballerino statunitense Cameron Boyce è morto venerdì 6 luglio, aveva 20 anni. Boyce aveva iniziato la sua carriera da bambino come modello, poi aveva partecipato ad alcuni spot televisivi e infine aveva iniziato a lavorare come attore, recitando

Billy Drago è Morto : malattia e causa della morte. La carriera dell’attore : Billy Drago è morto: malattia e causa della morte. La carriera dell’attore Billy Drago, nome d’arte di William Eugene Burrows, è morto lo scorso 24 giugno 2019 a Los Angeles: aveva 73 anni. Ne ha dato notizia la rivista di cinema Variety, nella versione online. La morte è avvenuta in seguito di un ictus. Il nome dell’attore, forse, non vi dirà niente, ma il suo volto sicuramente sì. Era il braccio destro e sicario di Al Capone nel film Gli ...

Anton Yelchin - dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna il toccante biopic sull’attore Morto nel 2016 : Per chi rimase scioccato dalla sua assurda e orribile morte, o anche solo per chi l’ha apprezzato come attore di razza, Love Antosha, è un toccante e onesto biopic sulla vita breve del compianto Anton Yelchin. Direttamente dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna, il documentario diretto da Garret Price è la ricostruzione al limite dell’autobiografico (e a breve vi spieghiamo il perché) di una carriera attoriale limpida, fulminea, ma forse ...

Alberto Destrieri - è Morto l’attore che interpretava la “Pinetta” nei Legnanesi : È morto a 72 anni Alberto Destrieri, attore volto simbolo della famosa compagnia di teatro dialettale I Legnanesi, in cui interpretava il ruolo de “la Pinetta” al fianco di Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi. Un personaggio con cui ognuno poteva identificarsi, proprio perché l’emblema della tradizionale signora lombarda della casa di cortile. Solo un mese fa era andato in scena nello spettacolo al Teatro della ...

Isaac Kappy é Morto chi era l’attore di Thor e Breaking Bad. Causa della morte : Isaac Kappy é morto chi era l’attore di Thor e Breaking Bad. Causa della morte Scomparso all’età di 42 anni l’attore americano Isaac Kappy noto al grande pubblico per aver recitato in Thor, Terminator Salvation, Breaking Bad e The Night Shift. E abbastanza conosciuto anche per essere un seguace delle teorie complottiste del QAnon. Oltre che per aver accusato di pedofilia volti celebri di Hollywood. QAnon è definibile come una ...